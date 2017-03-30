李明哲失蹤案 政院再籲陸維護當事人權益

行政院30日表示，自李明哲3月19日失聯迄今已12日，政府必須嚴正表示，這段期間以來經我政府及民間不斷對中國大陸提出要求，但大陸方面迄今尚未對我方或家屬進行通報，也未對李明哲失聯事件提出具體說明，政府表達高度遺憾之意。

行政院呼籲，台灣社會高度關注本案發展及是否受到公正處理，陸方應具體回應我方及家屬訴求，維護李明哲正當權益，同時應就相關事宜盡速與我進行溝通，妥善處理，並避免影響當前複雜敏感的兩岸關係。

行政院已責成陸委會，繼續透過各種管道要求陸方即刻就李明哲關押地點、所涉法令及限制人身自由時間等事項，對外完整說明，並依照海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議之通報機制進行通報，同時盡速安排家屬探視及律師會見，以保障其應有權益。

行政院說，自獲悉李明哲於進入大陸失聯後，政府即透過各種管道積極聯繫協尋，並均掌握相關訊息，惟各項協處作為均以李的人身安危及權益為最優先考量，並非如外界所言不夠積極或過於低調。

(旺報)