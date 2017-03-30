重慶麗晶酒店開幕　為山城添茶花

大廳入口「山城意向」陶瓷屋脊牆。（重慶麗晶酒店提供）

麗晶軒金磚紅牆。（重慶麗晶酒店提供）

大廳景泰藍勾金的山茶花。（重慶麗晶酒店提供）

重慶人總愛這麼說：「上有天堂、下有蘇杭，都不如我們重慶的燈火輝煌」。這些年的重慶真的很輝煌！這個人口逼近5千萬，面積比台灣大上2倍有餘的「直轄市」，自古以來就是長江上游地區的政治、經濟、藝術、文化與交通樞紐中心，特別這幾年更是商務旅客往來蓬勃，旅遊活動興旺。麗晶酒店集團也積極建構重慶麗晶酒店並從即日起試營運，饒富人文氣息的優美建築與內裝，有如為這充滿歷史人文之美的美麗山城再添一朵美麗山茶花。

麗晶酒店集團這個根植台灣，正積極向國外開枝散葉的酒店集團，除了台北晶華酒店外，目前已在柏林、北京、黑山港、新加坡等地擁有飯店，加上重慶麗晶酒店後，總計全球六家、總房間數增至1955間。腳步未歇，位於東歐的黑山港二期工程預計在2017年中開幕營運，雅加達麗晶也即將於2018年開幕。

全新開幕的重慶麗晶酒店位於當地新興的商業中心「江北嘴中央商業區」，正是嘉陵江與長江交會之處，打開窗戶就是獨一無二的江河景致。酒店規劃有202間客房，每間房間的面積從57平方米起跳，大片落地窗引進重慶的山川景緻，與擁有東方韻味的內部裝潢相呼應。

酒店提供3間餐廳和2間酒吧，包含「渝廚房」、「Robin’s羅賓斯牛排館」和「麗晶軒」中餐廳，都是以台北晶華酒店的成功經驗為基礎加以打造，同時提供婚禮管家、企劃顧問服務，還有專為高端商務人士規劃的麗晶俱樂部、健身中心、SPA芳療、按摩浴池以及室內恒溫游泳池，並都襯著山水之城美景，可商務可休閒，充滿喧囂中的謐靜。

從台北直飛重慶只需3小時出頭，這個山城霧都號稱城門多、橋樑多，美女多，並有著長江、三峽、三星堆遺址、麻辣火鍋、熊貓、抗戰大後方、防空洞、瓷器口古鎮、大足石刻等眾多自然、歷史與人文之美，更是電影十面埋伏與變形金剛3的取景地，加上根植於台灣的酒店，旅遊資源更完整。2017年6月30日前推出優惠專案，每晚人民幣988元起即可入住豪華客房。

(中時)