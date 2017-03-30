故宮奧塞展開幕晚會 須持實體邀請卡

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國立故宮博物院4月7日將登場之「印象‧左岸—奧塞美術館30週年大展」，未演先轟動，近日開幕晚會電子邀請函在各大通訊軟體、網路社群間轉傳。對此，故宮與合作單位時藝多媒體均澄清表示，4月7日開幕晚會受邀貴賓「須持實體紙本邀請卡」，經核對邀請名單後方能入場；電子邀請函並非有效入場憑證，呼籲民眾勿持之前往，以免耽誤民眾寶貴時間。

「印象‧左岸—奧塞美術館30週年大展」展出之西洋藝術經典畫作，展期為4月8日至7月24日，每日開放時間為9:00-17:00(最後進場時間為16:30)。

(中時)