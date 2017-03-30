煙毒犯持毒為求脫身 撞警狂逃條罪加兩條

有多次吸毒前科的吳姓男子，前年12月17日凌晨，假釋出獄不到1個月，仍不知悔改，開著租來的汽車行經北市中山區長安東路時，因違規跨越雙黃線被執行酒駕勤務的汪姓員警發現，汪騎著警用機車追上準備盤查，但吳不改老毛病，擔心身上持有的第一、二級毒品被發現，就猛然左轉撞倒汪員的機車，一路闖紅燈畏罪逃逸，還和他車碰撞仍不停下，直到撞上位於八德路二段的國民黨中央黨部旁的樹木花檯被迫停車，旋即棄車逃亡，經警方依車號循線查獲移送偵辦。

全案經台北地方審理後，吳男對自己撞傷警員，及在道路上危險駕駛犯行坦承認罪，法官依傷害、公共危險兩罪，判吳男合併執行有期徒刑4月，可易科罰金。至於他持有一、二級毒品，違反毒品危害防制條例部分，由檢察官另行偵查起訴。

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(中時)