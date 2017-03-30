緋聞遍及中港台 孫耀威爆秘婚交往8年的「她」
今年44歲的孫耀威，一張帥臉凍齡不老，至今仍受到大批女性粉絲愛慕，而帥氣如他，過去情史相當豐富，直到8年前跟小8歲女星陳美詩交往，才決心定下來，去年小倆口被傳秘婚，但遭到否認，如今兩人交往8周年之際，港媒再爆孫耀威今年將把女友娶進門，預計下個月飛澳洲雪梨、墨爾本等地拍婚紗，可能即將步入禮堂。
據香港《蘋果》報導，孫耀威、陳美詩前兩天才高調po文放閃，拍戲中也要說∞週年快樂！ 」，字字句句都是對女友的呵護，也讓結婚消息再度瘋傳，至於陳美詩被問到是否要結婚了，趕緊回答：「嚇！你收到消息？我都沒有收到」，顧左右而言他後否認婚訊，至於求婚，則說：「可能想一次給我很多驚喜，先保持神秘好了」，只盼望有個開心的婚禮，國內、外都可，生孩子則隨遇而安，稍後孫耀威也否認婚訊，表示一切都未定，自己正忙著拍戲，感謝外界關心。
孫耀威傳出訂下來的好消息，也讓人憶起他過去的「多情種」事蹟，每拍戲幾乎必鬧緋聞，2000年他來台拍攝《懷玉公主》，和女主角鄭家榆傳出緋聞，但對外始終否認；2005年返港拍攝《美麗傳說2之星願》，被港媒爆料和同戲女星應采兒過從甚密，但最終鬧得不歡而散，還傳應采兒將孫列為黑名單；2007年孫耀威被爆戀上女星楊秀惠，甚至被指男方包養女方，遭到孫耀威駁斥為媒體炒作；而與他交往8年的陳美詩，當年也是因雙方合作戲劇《Click入黄金屋》，才相識相戀。
(中時電子報)
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