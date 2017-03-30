廳舍承租七期商辦 中市府：鄰近府議考量
台中市議會國民黨團今天指出，市府有3個局的廳舍將承租七期商辦，1年租金近億元；台中市政府表示，目前租賃地點以臨近市府及議會為考量，且均為公用並提供市民洽公。
今天是台中市議會臨時會最後一天，國民黨團在臨時會前召開記者會發布影片「林佳龍爽租七期大樓來辦公」。國民黨團書記長李中指出，市府追加預算項目很多不盡合理，都發局、環保局、交通局承租七期商辦，一年租金近億元。
黨團執行長顏莉敏表示，文化局關於搬遷案預算，今年才編列50萬元，資金還沒到位，要如何發包搬遷？
台中市政府表示，三機關因配合行政院文化部「州廳暨大屯郡役所附屬建築群歷史空間再造計畫」，整修活化珍貴的歷史建物，為舊城再生增添動力，配合搬遷。
市府指出，市府正推動第二市政大樓興建計畫，三機關未來將遷回市府廳舍，無須再編列租金預算。目前租賃地點以臨近市府及議會為考量，且均為公用並提供市民洽公，而非私用，影片稱「爽租」實為扭曲。1060330
(中央社)
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