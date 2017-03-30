台北市抽查百貨美食街 半數不合格

我要評比

台北市法務局針對建管、消防及環保部份，抽查百貨公司美食街，共抽檢10間百貨公司共30個美食街業者，竟有半數不合格，已要求限期改善。

台北市百貨公司人潮多，美食街更是民眾逛完街後必去的地方，北市府2月8日至3月9日針對美食街進行無預警動態聯合稽查。

北市法務局表示，這次抽檢在建管、消防等公安部分及環保相關廢油、廚餘處理部分皆全數合格，但在環境衛生卻有6間大型百貨公司共14個美食街業者經查核有衛生相關缺失；另於食品價格揭露部分，則查有1個美食街業者有改善空間。

北市法務局說，衛生環境不合規定者，包括天母SOGO店、大葉高島屋、誠品信義店、新光三越站前店、新店三越南西店二館及慶城街一號，其美食街業者衛生不合規定情形，如排油煙機、冰箱等設備不潔有7家、未出示1年內員工體檢紀錄有5家、食材直接放置地面有4家等，皆已現場要求業者改善完畢或經限期改善複查合格。

北市法務局指出，針對食品價格未充分揭露者為大葉高島屋中的中與志迴轉壽司，為避免消費者於消費後針對價格產生疑義而生消費爭議，已要求業者限期改善並已改善完畢，消費者如有消費上爭議，可撥打「1950」尋求協助。1060330

(中央社)