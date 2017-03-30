不甩制裁？中國大陸持續進口北韓礦產

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北韓因不斷進行核試而遭國際制裁，聯合國成員已被禁止從北韓進口多種礦產。但身為北韓「老大哥」的中國大陸似乎持續力挺，2月從北韓進口總值65萬美元的銀、銅、鋅等礦產。

美國之音報導，中國大陸繼續違反聯合國安全理事會2016年11月30日通過的第2321號決議，持續進口北韓礦產。

根據中國大陸海關總署資料，中國大陸2月從北韓進口的銀、銅、鋅等礦產達65萬美元，這些礦產被聯合國列入對北韓制裁的名單中。

報導指出，即時海上交通情報網站MarineTraffic顯示，有北韓船隻被發現停靠在中國大陸江蘇連雲和山東蓬萊、煙臺等省市港口。這些船隻很可能運載礦物。

報導表示，北韓船隻「Haebangsan」近日被發現停靠在連雲港，而名為「Sobaeksan, Rungna No. 1, Haoyu」以及「Hungbong No. 3」等數艘船隻則被發現停在距離連雲港港口20公里處，等待入港。

報導還說，中國大陸和北韓可能會開設新航線，連接平壤和位於兩國邊境的遼寧丹東市。1060330

(中央社)