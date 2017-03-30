憂考招新制次次考試得計較 教團籲煞車

大學招聯會昨天通過大學考招調整案，國教盟今天表示，新方案不能完全解決現今亂象，還可能造成學生「每次考試都計較」，壓力更大，呼籲教育部踩煞車。

大學招聯會昨天通過最新考招方案，110學年申請入學將從現行的3、4月延後至5、6月，7月再舉行分科測驗，以便辦理考試分發入學，而申請入學將採計新型學測和學習歷程檔案和校系自辦甄試，學測採計考科將從最多5科降低至4科。

國教行動聯盟表示，現行大學招生制度產生的亂象包括學習不完整、教學現場混亂、學生及家長在「考招考招、兩階段分發」過程中的焦慮、以及不穩定配對造成的「高表現低就」現象，而招聯會新制雖對前兩項有舒緩作用，卻不能完全解決，後兩項問題將更嚴重，並引發高中生焦慮。

國教盟指出，每年都有很多學生放棄原來已錄取的甄選入學名額，決定參加指考，可能有更多學生因沒有把握指考會考好，只能勉強接受甄選入學的錄取資格，這個決定的過程相當煎熬，不確定性使得大學升學制度成為一場賭局，也造成許多學生「高表現低就」的現象。

根據大學招聯會通過的考招新制，國教盟憂心，新制的申請入學放榜時間與指考時間不到1個月，申請入學的錄取名額又不能保留，屆時學生及家長的壓力將破表，大學入學制度恐將重蹈覆轍。

對於新制「將學習歷程檔案資料納入一階檢定或倍率篩選」的做法，國教盟認為，將造成高中生長期焦慮與緊張，標準化採計在校成績及表現將使高中生3年學習成為惡夢，不只「分分計較」，更要「每次考試都計較」，社團活動成為泡影，更因「同學就是競爭者」而使人際關係緊張。

國教盟提醒，過去不當的教改已造成嚴重社會及教育問題，現在十二年國教高中入學制度的混亂已使私校報考人數大增，大學考招制度混亂恐將使許多優秀學生流往香港、大陸、及海外，嚴重影響國家競爭力，因此呼籲教育部及時踩煞車，不能任招聯會為了搶學生，罔顧學生及國家利益。1060330

(中央社)