清明假期前夕變天 19縣市強風特報

明天是清明連假前最後一個上班日，中央氣象局預報，受鋒面及冷氣團影響，這幾天晴朗穩定的天氣轉為溼冷，氣象局今天上午也發布19縣市陸上強風特報。

氣象局說，明天下半天到4月1日清明連假第一天的上半天，各地會有較明顯的雨勢，今明兩天在鋒面接近前，金門、馬祖及北部地區容易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局也發布除台北市、嘉義市及南投縣以外共19縣市陸上強風特報，明天下午起，東北風增強，台灣各地（含蘭嶼綠島）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域將有9至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪。1060330

(中央社)