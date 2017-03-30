保力達只能藥局買 背後有原因

我要評比

「保力達B、維士比」是飲料，還是藥品？桃園市政府衛生局表示，兩者均屬於是「指示藥品」，必須具有藥局、藥商許可執照才能販售，坊間在檳榔攤、小吃店販售，均屬違法。（衛生局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月30日

「保力達B、維士比」是飲料，還是藥品？桃園市政府衛生局表示，兩者均屬於是「指示藥品」，必須具有藥局、藥商許可執照才能販售，坊間在檳榔攤、小吃店販售，均屬違法。（衛生局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月30日

「保力達B、維士比」是飲料，還是藥品？桃園市政府衛生局表示，兩者均屬於是「指示藥品」，必須具有藥局、藥商許可執照才能販售，坊間在檳榔攤、小吃店販售，均屬違法。

桃園市政府衛生局今天表示，105年已查獲違規販售相關產品共計13家，比前一年大幅下降達35%，顯示衛生局的強力稽查已產生顯著成效。

衛生局表示，「保力達B、維士比」均是藥品，依藥事法規定屬於「指示藥品」，必須具有藥局、藥商許可執照才能販售，坊間常見檳榔攤、小吃店及雜貨店販售這類藥品，均屬違反規定。

衛生局提醒民眾，「保力達Ｂ」及「維士比」含有生藥抽取液、咖啡因或綜合維生素及10%(v/v)酒精等成分，為含酒精之西藥內服液劑藥品，屬於「指示藥品」，應透過醫師、藥師、藥劑生指示後使用，且僅限18歲以上成人用於「營養補給」。

民眾購買時，需由現場執業的藥師、藥劑生提供專業諮詢，說明用法用量後，依指示飲用，否則飲用過量，不但無益健康，反而會對身體造成傷害。

衛生局指出，非具藥商資格的業者應恪守法令規定，切勿以身試法違法販售，違反者依藥事法第27條規定處新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰。1060330

(中央社)