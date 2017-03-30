台大論文案 科技部認定郭明良8人造假

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科技部今天公布台大論文案審議結果，調查18篇論文中，有7篇涉及違反學術倫理，並針對台大教授郭明良等8人進行處分，又以郭明良停權10年、追回研究主持費154萬餘元最重。

郭明良先前被質疑複製圖檔修改論文，涉嫌違反研究倫理，連台大校長楊泮池共同掛名的論文也受波及，台大首度成立特別委員會進行調查，科技部也對此案展開學術倫理審查程序。

科技部及教育部上午召開記者會公布台大學術倫理案審議結果，針對以郭明良為主及相關的18篇論文中遭質疑的圖表進行檢視，說明這4個月、召開10次審議會議後的最終結論。

其中，這18篇論文中，未涉及學術倫理者共計7篇；涉及違反學術倫理者共11篇，經認定違反學術倫理的論文申請或取得科技部獎補助，以致有嚴重影響審查判斷或資源分配公正的研究人員共計8名。

科技部綜合規劃司長林廣宏指出，審定結果認定違反學術倫理案者，包括有郭明良、台灣大學附設醫院教授林明燦、台大醫學學院教授張正琪、國家衛生研究院癌症研究所副研究員蘇振良、台大附設醫院副教授譚慶鼎、台大附設醫院副教授林本仁、台大附設醫院醫師楊卿堯及台大附設醫院教授嚴孟祿。

林廣宏說明，郭明良共計有8篇論文違反學術倫理，包括重複使用和造假兩種樣態，科技部予以停權10年，同時追回其在民國94年至105年相關計畫研究主持費新台幣154萬2500元。

另外，林明燦有4篇論文認定造假和抄襲，停權8年、追回相關計畫研究主持費81萬元；張正琪則有4篇造假，停權8年、追回相關計畫研究主持費76萬元；蘇振良有3篇造假，停權5年、追回相關計畫研究主持費34.5萬元，並撤銷其100年度吳大猷先生紀念獎資格並註銷獎牌。

至於譚慶鼎則有2篇造假，停權兩年；林本仁1篇造假、停權1年；楊卿堯和嚴孟祿都是各1篇造假、書面告誡。

林廣宏表示，科技部將以書面通知上述8人所屬相關學校及機構審議結果。

教育部高教司長李彥儀也指出，楊泮池雖未涉造假情事，但確定6月校長任期屆滿不續任，台大將依規辦校長遴選事宜。1060330

(中央社)