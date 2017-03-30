行政院通過教職年改 取消18%影響13萬人

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行政院會今天通過教職與勞保年改方案，其中教職人員將取消18%優存利率，領月退將分6年降至0%，預計影響12萬2301人；領一次退者，6年逐步調降至6%，將有1萬854人受影響。

行政院上午舉行院會，通過「公立學校教職員退休撫卹條例草案」、「勞工保險條例部分條文修正草案」，並送請立法院審議，正式啟動年金改革修法程序。1060330

(中央社)