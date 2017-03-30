澎湖撿骨進塔調高補助 105年突破千件

澎湖縣政府調整舊墓撿骨進塔補助2萬元，105年度民眾申請舊墓撿骨案件突破1000件，共計申請補助1416件，創下歷年新高。中央社 106年3月30日

澎湖縣政府調整舊墓撿骨進塔補助2萬元，105年度民眾申請舊墓撿骨案件突破1000件，共計申請補助1416件，創下歷年新高。

「濫葬崗」是澎湖過去的三多之一，早在前縣長賴峰偉任內率先推動撿骨進塔，近10餘年，已大幅減少濫葬，環境也大幅獲得改善，這項政策在接任的縣長也都持續執行，現任縣長陳光復並將補助撿骨進塔的金額由以往的1萬元提高至2萬元。

澎湖縣政府去年將撿骨進塔的補助調高後，去年申請撿骨進塔民眾高達1416件，比103和104的前2年的822和798件，申請補助案件大幅提升。

澎湖縣政府民政處呼籲尚未辦理舊墓遷移的民眾，儘速配合辦理舊墓撿骨措施，並安奉在登記有案等合法納骨堂、塔，就可申請補助每具2萬元。1060330

(中央社)