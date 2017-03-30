愛情代價高 深圳女性要求男方月入7萬
據陸媒報導，中國大陸正面臨第4波單身潮，擇偶經濟要求愈來愈高，深圳單身女性要求男方月入人民幣1萬5920元（新台幣約7萬1200元）。中國大陸網民感嘆，女方「招的不是駙馬，是長工」。
中國基金報報導，西南證券發表的報告指出，中國大陸單身人口接近2億，正面臨第4波單身潮。人口性別比失衡、女性受教育程度提高和擇偶經濟要求攀升，都是中國大陸「單身狗」增加的原因。
中國大陸前3波單身潮分別發生在1950、1970和1990年代前後，當前的單身潮則是因經濟快速發展和女性地位及自我意識提高，主動選擇單身的女性增多。
據統計，2016年深圳單身女性要求男性每月收入1萬5920元，全中國大陸最高。北京為1萬4900元，上海與廣州分別是1萬2065元、8975元。
逾8成單身女性認為5000元是男性月收入起點。其中，67.06%要求男性月入5000至1萬元，25.02%要求男性月入超過1萬元。相比之下，男性對女性的收入要求較低，80%單身男性表示可接受女方月入低於5000元。
除了經濟要求，中國大陸女性受教育程度提高，高學歷女性難找到相應配偶。此外，超過90%的單身女性表示未來另一半年齡必須比自己大；當代女性也不再對夫權逆來順受，摒棄「嫁雞隨雞，嫁狗隨狗」思維。
對於中國大陸一線城市單身女性拉高擇偶經濟要求，有網民認為「拜金有理」，也有人說女性「招的不是駙馬，是長工」。還有網民表示，「感覺這是單身的男女互相看不上對方的問題呀。」1060330
(中央社)
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