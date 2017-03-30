未做防曬又勤擦美白品　婦臉曬出「臭灰搭」

李小姐日前掃墓未做防曬，回來倆臉被曬出大片肝斑。（倪浩倫攝）

陰天外出不防曬，當心臉上臭灰搭（燒焦）！一名50歲的李小姐，日前和家人前往掃墓，由於當天是涼涼的陰天、故未做防曬便出門，回來發現臉被曬到些微紅腫，自己塗抹美白產品後，隔日兩頰卻出現大片黑褐色斑塊，就醫確診為肝斑。

收治該病例的中華民國美容醫學醫學會醫師黃雍宗指出，介於45~55歲、更年期的女性，因為體內荷爾蒙起伏變化大，易刺激黑色素細胞不當的分泌黑色素，一旦在未做好防曬、接觸到陽光中的紫外線情況下，就容易形成黑褐色的「肝斑」。

李小姐過去晴天外出、都有做防曬的習慣，但在看到掃墓時是陰天，所以當天忽略掉防曬，回來更是大擦美白保養品。黃雍宗說，市面美白產品多含有具刺激的酸性、去角質成分，不建議曬傷一周內塗抹，否則恐因過度刺激、變得更黑更紅。他解釋，皮膚在曬傷5~7天內，有自行修復的功能，這段時間只要避免再次曬傷即可，但若持續紅腫超過3天，則建議就醫檢查。

黃雍宗補充，3成肝斑患者是受到母親遺傳，男女比則是9：1，懷孕、更年期前後、甲狀腺機能亢進等，都是肝斑的高危險群；由於清明節即將到來，他提醒，上述民眾外出應著帽子長袖、塗抹防曬，一般天氣每30~60分鐘、擦SPF30以下的防曬產品即可，若是到海邊則需擦到SPF50以上，「防曬係數愈高，皮膚毛細孔愈容易被遮住而長粉刺，回家務必要清洗乾淨。」

(中時)