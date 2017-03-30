民進黨團版年改案31日出爐

民進黨立院黨團30日召開幹部會議，會後幹事長葉宜津（右）與書記長李俊俋召開記者會。（張鎧乙攝）

民進黨立院黨團30日召開幹部會議，會後幹事長葉宜津與書記長李俊俋表示，對年金改革有共識，所得替代率支持年金改革委員會的版本，也就是從75%逐年降到60%，另外黨團幹部也認為，採計期間應該是最後15年的平均俸額，民進黨團31日將開黨團會議，會正式提出民進黨團的版本，並預告將不會跟年改會的版本一樣，至於有哪些地方不同，細節暫時不能公佈。

(中時)