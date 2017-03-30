NBA》馬刺都擋不住！柯瑞領勇士9連勝

勇士後衛柯瑞持球尋求突破馬刺前鋒艾卓吉的機會。(美聯社)

就算面對本季前兩次交手都慘敗的對手馬刺，又面臨開賽被打出15比0，勇士照樣找到方法贏球，答案很簡單，就是「浪花兄弟」！靠著柯瑞、克雷湯普生攜手攻下53分，勇士30日以110比98逆轉擊敗馬刺，勇奪9連勝。

勇士除了拿到本季遭遇馬刺首勝，更把雙方勝差擴大到3.5場，目前61勝14敗，拿下西區頭號種子機會越來越高，看來杜蘭特可以更加安心養傷了，畢竟勇士近況太好了，就算連兩天面對火箭、馬刺兩支西區勁旅也能照贏不誤。

其實30日打完首節，勇士以17比33大幅落後，卻仍可以扭轉戰局，根據《ESPN》統計，過去3個球季當中，勇士只要首節落後15分以上，竟然取得誇張的3勝0敗戰績，反觀其他球隊面臨同樣處境，戰績則是14勝163敗。

柯瑞的手感回溫，無疑是勇士打出9連勝的最大關鍵，30日他全場投20中9，包含三分球投8中4，，拿下29分、11助攻，湯普生也有23分進帳，威斯特15分、5助攻與4籃板，伊戈達拉14分、6籃板。

馬刺總教練帕波維奇賽前還在狂虧勇士教頭科爾在當球員時，防守毫無存在感，勇士隨即拿出應有防守強度，讓首節攻下33分的馬刺，後3節分別只得24、20、21分，坐擁主場優勢的馬刺會遭逆轉也屬應該。

里歐納德攻下全隊最高19分，但他投20中7的手感並不理想，保羅蓋索替補貢獻18分、8籃板與5助攻，艾卓吉17分，丹尼格林16分，最誇張的是馬刺主控帕克此役等同消失，全場4投0中，竟然得分掛蛋。

(中時電子報)