利菁求提供關鍵影片 有說「共事一夫」就道歉

利菁受訪回應侯怡君事件。(圖／本報系資料照）

候怡君日前嗆利菁「人妖就是人妖」，遭到網友抨擊，事後她坦言10年前因遭利菁揶揄「共事一夫」，讓她至今仍忘不了，沉寂多日她終於打破沉默，徵求網友提供當年的影片，如果她真的有傷害到人，她願意道歉。

利菁今錄製《麻辣天后傳》透露，她對當時錄影狀況真的已沒印象，「如果真的在節目上講話不得體，傷到別人父母、家庭是讓我比較難過的」，因此她呼籲網友能提供該集錄影片段，還原真相，萬一真讓人受傷，她也願意好好道歉，也向當初節目來賓表示自己不夠圓融，請大家多多包涵。

她也表示沒看到實證前，真的很難說什麼，對於侯怡君批評，她說，「那是另一件事了」，不願多做評論。最後她也希望豬哥亮大哥能早日康復，先把身體養好，才能帶給大家更多歡樂，也能享天倫樂。

(中時電子報)