興隆國小直笛隊勇奪第38回全日本木笛大賽金獎
新竹縣興隆國小直笛隊本月26日參加在日本舉行的「第38回全日本木笛大賽」，比賽結果成績亮眼，勇奪金賞獎，消息傳回後，全校師生和學生家長同感雀躍，縣長邱鏡淳30日更是讚揚孩子們傑出的表現，稱許興隆直笛小將是竹縣之光、台灣之光！
成軍只有2年的興隆國小直笛隊，1年多來只要參加比賽，捷報就頻傳，不到半年時間連創下4項佳績，名揚海內外。先是在去年11月拿下新竹縣賽特優第1名，12月底參加「第12屆台灣直笛大賽」，初試啼聲即取得金賞獎，並獲得「第38回全日本木笛大賽」參賽權。
今年3月初再次於全國學生音樂比賽北區決賽中榮獲特優，26日馬上又在日本「第38回全日本木笛大賽」勇奪金賞獎，興隆小將在台灣及日本的表現獲得許多評審的讚賞，第1次參賽即獲金賞獎，實屬難得。
興隆國小校長徐發斌表示，該校直笛隊是由朱嬿蓉老師指導並擔任指揮，並外聘教師群悉心指導，加上家長全力配合，才有這麼豐碩的佳績。
這次直笛隊在國際中展現高抗壓性，不負眾望，在比賽中取得金賞佳績，也提升了台灣新竹縣在國際上的能見度，實為台灣之光。
(中時)
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