不只差250元，轉診就醫、血癌青年說不盡的感謝

健保局中區業務組召開分級醫療記者會，與醫師一起出來呼籲民眾有病先找厝邊的家庭醫師。（馮惠宜攝）

為推動雙向轉診，4月15日即將調漲部分負擔，健保署中區業務組30日召開記者會，透過22歲青年阿文4年前罹患血癌就醫歷程，昔日照顧他的基層醫師和醫院院長現身說法，強調雙向轉診讓診所與醫院間彼此分工合作，提供民眾連續性的照護；健保署中區業務組長方志琳也說，病患經轉診到醫學中心就醫不是只差250元，雙向轉診是醫病雙贏。

22歲青年阿文高一時因感冒不舒服去看病，吃藥後雖然好轉，可是感冒症狀仍反復出現，加上後來臉部有些麻痺，又發現脖子淋巴處有腫塊，經過診所醫師林明燦詳細看過後，懷疑是血液腫瘤疾病，隨即安排轉診到彰化基督教兒童醫院就醫，而後與白血病展開漫長的奮戰。

治療期間林明燦經常到病房探視，給予專業上的幫助與抗病的勇氣。而讓他感到慶幸的是，在病情穩定後有任何疾病或症狀時，都能到林醫師的診所治療，不需要大費周章地跑到大醫院，現在的他在大學就讀，樂觀地迎向人生另一階段。

透過診所家庭醫師協助病患轉診到大醫院，完成檢查與治療後，醫院再交給家庭醫師後續追蹤的雙向轉診，阿文受到最完善的照顧；方志琳強調，這就是在分級醫療下，就醫最好的安排。

健保署統計104年醫學中心輕症就醫（初級照護比率高達12.68％），104年地區醫院以上醫院每月就醫人次達150萬件，其中只有8260件是經基層診所轉診就醫；健保署自3月1日起實施電子轉診資訊交換平台，4月15日起也將調整未經轉診到大醫院就醫部分付擔；方志琳強調，未經轉診到大醫院就醫不是只有差250元的部分付擔，經由雙向轉診讓診所與醫院間彼此分工合作，可提供民眾連續性的照護。

(中時)