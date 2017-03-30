婦產科醫師舅舅是偶像 她立志當醫生

虎尾高中學生鍾靈（前左）因小兒科醫師把她當女兒，立志當醫生，繁星錄取長庚醫學系。（許素惠攝）

虎尾高中學生鍾靈學測73級分，繁星錄取長庚大學醫學系，長相秀氣的她，立志當醫生的原因很暖心，因為舅舅是婦產科醫師，她與弟弟及許多親朋好友都是舅舅接生的，加上從小守護她健康長大的小兒科醫師陳俊誠，視她如女兒，讓她以舅舅和陳為榜樣，想藉行醫多接觸、關懷人。

鍾靈說，舅舅是台中榮總的婦產科醫師，接生了無數新生命，宛如上帝的使者，從小就是她偶像。

而最令鍾靈窩心、並以醫生為志向的重要因素，卻是因為陳俊誠像父親般的照顧及關心。她表示，陳俊誠無異是她的家庭醫師，出生到現在都在那裡看病，陳不只醫治她的身體，也很關心她的生活、課業，學測前，還問她準備得如何，叮囑她別太累。

鍾靈也喜歡與人接觸，希望藉當醫師多和人互動接觸，盡所能關懷人群。

(中時)