台大論文造假案 全教總籲楊泮池下台

科技部和教育部今天公布台大學術倫理案審議結果，全教總表示，楊泮池雖未違反學術倫理，但有過失責任，身為台大校長，應用最高標準自我要求，辭職下台負責。

台大教授郭明良團隊論文造假，科技部和教育部今天公布台大學術倫理案審議結果，確認郭明良等8人論文造假，台大校長楊泮池則未違反學術倫理。教育部認為台大確有違反學術倫理，且未即時妥當處理並完成調查，影響我國學術聲譽，學校有監督管理不周的行政缺失，將扣減106年度補助費5400萬元。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政指出，對於這個審議結果不意外，全教總對於學術倫理調查，要求的是程序要客觀公正，至於調查結果是否客觀公正、符不符合學術倫理規範，則交由社會來檢驗。

教育部認為，楊泮池是第二作者，在論文2度勘誤時任醫學院長，未警覺調查並採積極作為，「有應注意而未注意的責任」。

張旭政表示，教育部的說法應該是認定楊泮池有過失責任，他作為一名學者，長期和造假團隊合作，即使他本人沒有故意造假，仍有過失，身為台大校長，更應該用最高標準自我要求，為疏失辭職下台，不能只用不續任的方式來帶過。1060330

(中央社)