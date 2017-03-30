清明吃潤餅當心 花生粉致癌毒素超標多

清明節吃潤餅可要慎選店家，食藥署今天公布清明節食品稽查結果，20件不合格產品中，就有5件是花生粉驗出致癌物「黃麴毒素」超標，最多超標逾5倍，恐增加肝癌風險。

食藥署日前展開清明節食品稽查，共抽驗670件潤餅皮、花生粉、糕粿產品及其他豆製等，檢驗防腐劑、過氧化氫、甲醛、二氧化硫、黃麴毒素、二甲基黃、農藥殘留等。

食藥署今天公布檢驗結果，發現共有20件產品不符規定，其中「花生粉」共有5件「黃麴毒素」超標最多，而且查獲超標的黃麴毒素含量均超過標準的15ppb，最高超標逾5倍。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海今表示，花生產品在潮溼、溫暖的環境下，容易被污染產生「黃麴毒素」，而黃麴毒素是世界衛生組織公告的1級致癌物，具有肝毒性，民眾如是B型肝炎帶原者又常喝酒，若是再吃到被黃麴毒素污染的花生，罹患肝癌風險就會大大提高。

顏宗海提醒，購買花生類產品，最好選擇小包裝、真空包裝，開封吃不完最好放冰箱，低溫可抑制微生物滋長，若是發現顏色怪怪的或發霉就不宜再吃。

除了花生粉，稽查結果也顯示，潤餅中少不了的「香菜」有2件農藥超標，其中有檢出農藥「施得圃」超標4倍，也有驗出「陶斯松」超標5倍。

顏宗海說，「施得圃」是一種除草劑，以毒性來說算是低毒性，但就致癌性來說，美國環保署將其分為C級屬可能致癌物，代表動物實驗有致癌風險；「陶斯松」則是有機磷類殺蟲劑，以毒性來說算是高毒性，但沒有致癌性。1060330

(中央社)