性侵孕婦19年後被捕 惡狼判8年

現年70歲沈姓男子20年前在台北市先後竊盜和性侵1名孕婦、猥褻1名少女後逃逸，案情懸而未解，檢警透過最新指紋技術，去年逮捕沈男。台灣高等法院今判他8年徒刑，全案可上訴。

檢警指出，民國85年7月27日清晨，沈姓男子侵入台北市民生東路5段某處民宅，竊取財物後，不顧懷孕約32週的孕婦苦苦哀求不要傷害她及腹中胎兒，仍執意性侵後逃逸；同年12月，以相同手法，侵入南京東路5段民宅竊取財物後，眼見熟睡中的少女姐妹花，竟起歹念猥褻其中1女得逞。

沈姓男子隨即逃之夭夭，檢警僅能透過被害人身上採取嫌犯體液，及屋內指紋採證，但當年指紋科技不如現今，全案擱置、懸而未解。

檢警表示，沈姓男子在逃期間，分別在98、102、103、104及105年間於松山地區犯下6件竊盜案，雖然都被移送法辦，但未查出20年前犯行。

拜科技之賜，內政部警政署刑事警察局指紋室、台北市政府警察局松山分局警員共同合作，再次比對當年留下的DNA（去氧核醣核酸）、指紋，發現吻合當年跡證，在去年3月初(犯後第19年)將沈姓男子逮捕歸案。台北地檢署偵結，將他提起公訴。

一審法院認定沈姓男子性侵孕婦以及猥褻少女均已超過追訴時效，判沈姓男子免訴。經上訴，由台灣高等法院審理。

台灣高等法院審理期間，性侵案件部分，沈姓男子主張當時不知被害人是孕婦；被害人哽咽表示，她後來沒有跟當時未婚夫結婚，跟這件事情有關係，因為當時心裡很氣，認為未婚夫沒有在身邊，才導致這件事情發生，且因為這件事導致子宮收縮劇烈赴醫院治療，有一陣子持續做惡夢，半夜都驚醒，現在小孩子是她自己一個人養大，至今心裡還有陰影，如果是沈姓男子做的，希望予以重判。

台灣高等法院今天認定，沈姓男子犯88年4月21日修正前的刑法「強姦既遂」，法定刑為3年以上10年以下有期徒刑，追訴時效為20年，犯案為85年7月27日起算20年，檢察官在105年2月18日分案偵查，追訴期未完成，一審判免訴有違誤，因此撤銷改判8年。

至於，猥褻少女部分，因追訴期僅10年，時效已完成，一審判免訴，於法有據，予以維持。全案還可上訴。1060330

(中央社)