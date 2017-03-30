豬哥亮傳靠呼吸器維生 經紀人沒聽說

我要評比

70歲藝人豬哥亮罹患大腸癌住院，28日才與女兒謝金燕以共同聲明否認病逝傳聞，今天傳出靠呼吸器維生，但豬哥亮經紀人受訪表示，「沒聽說」。

豬哥亮2年多前證實罹患大腸癌，去年才開刀治療，之後定期接受化療。28日網路傳出豬哥亮病逝消息，謝金燕與豬哥亮發表共同聲明否認傳聞，並宣布18年沒見的父女倆已在病榻團圓。

謝金燕在聲明僅提及「目前持續陪伴爸爸治療中，希望大家給我們一個空間，讓爸爸安心治療、休養」，未多說明豬哥亮病情。

外傳豬哥亮靠呼吸器維生，睡著時間比醒著多，這幾天是關鍵期。

經紀人中午受訪表示，「沒聽說」，已拒絕訪客探病，經紀公司人員也沒進病房，以免豬大哥受感染。1060330

(中央社)