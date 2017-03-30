民進黨團版年改案31日出爐 下週付委

我要評比

民進黨立法院黨團書記長李俊俋今天表示，經黨團幹部會議決定支持行政院版的年金改革案所得替代率從75%逐年降至60%、計算以15年均俸額為標準，下週付委，力拚會期內三讀。

民進黨立法院黨團幹事長葉宜津上午召開記者會表示，黨團幹部會議定調大方向會支持行政院的修法主張，所得替代率以35年年資為例，先調降至75%，之後每年逐年調降一個百分點至60%。第二，將領取退休金計算基準訂為最後在職前15年平均本俸。

李俊俋說，年金改革到底要計算10年還是15年？黨團支持年改會標準以15年為計算標準；以10年為計算標準會造成世代與職業別的不公平。

他表示，考試院認為所得替代率應從80%逐年降至70%，總統府國家年金改革委員會（簡稱年改會）主張從75%逐年降到60%；黨團支持年改會主張從75%逐年降至60%，明天黨團會議討論後會正式提出民進黨團版年金改革方案。

李俊俋說，黨團表態支持行政院版，不支持考試院版；考試院的主張只是讓公務員多領一些而已，唯一出發點只是這個，而不是基於年金改革主要目的，如何兼顧世代跟職業別的平衡，年金改革目的就是讓年金可以永續，讓年輕的公務員可以領到年金。

李俊俋說，下週包括行政院版、考試院版、黨團版的年金改革方案都將付委審查，力拚會期內盡速完成三讀。1060330

(中央社)