首艘自製航艦 陸專家：不代表全面提升
針對中國大陸首艘自製航空母艦下水在即，中國大陸軍事評論員宋曉軍說，一艘航艦下水，不代表中共海軍實力就有全面提升，仍要靠堅實、永續發展的國防工業和科研基礎。
宋曉軍在參考消息發表的評論說，很多人首先關心中國大陸首艘自製航艦，與遼寧艦相比有什麼提升。若依官方說法，遼寧艦的使命是「科研試驗與訓練」，那麼首艘自製航艦，就是在「總結遼寧艦科研試驗與訓練，一系列成功經驗和不成功教訓基礎」上的成果。
他指出，有些人期待首艘自製航艦的提升成果越「高大上」（高端、大氣、上檔次）越好。但航艦採用先進技術固然很好，也要確實保證這些技術的成熟度。否則，不僅會拖延航艦服役，還會浪費大量金錢。
宋曉軍說，像是航空母艦壽命周期一般約為50年，但艦載機的壽命較短。因此需要關注，新的自製航艦在設計上，是否留出搭載更新一代艦載機的升級空間。
他提到，一艘航空母艦的下水，並不能表明中共海軍的實力就有全面提升。海軍實力的全面提升，最後還是要靠堅實的、永續發展的國防工業和國防科研基礎。1060330
(中央社)
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