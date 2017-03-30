拍扁麵包師再開店 謝稱扁為貴人
拍攝前總統陳水扁影片的麵包師傅黃士福老店關門又在高雄開新店，試營運約半個月今天開幕，他說，試營業期間業績翻倍，要謝謝人生中貴人陳水扁，因拍扁讓大家注意到他的麵包。
黃士福新店「凱文手工創意烘焙」位於鳳山區北維街，12坪店面月租新台幣1.2萬元，他上午焚香謝神，進行簡單的開幕儀式。
黃士福說，新店試營運半個月來，每天得做12個小時，大多在消化訂單；目前一天營業額約6000元，而以往未拍攝扁前，老店每日營業額僅約300元，業績能翻倍，「要謝謝人生中的貴人陳水扁」。
黃士福又說，去年老店生意不好才會到扁住家附近美術館擺攤，意外拍到扁，就因當時生意不好才有時間將其PO網，沒想到引來一連串風波。
他指出，國稅局、衛生局全上門盯他，但也因此讓大家看到他做的麵包，如今國稅局認定他是小額營業，不需開發票，他也聽從衛生局指導，將所有食材放置於架上，風波漸淡，業績卻翻倍成長，「你說，我要不要謝謝阿扁呢？當然要」。
不過，黃士福表示，自己生活已漸回歸平淡，但仍要勸扁若要去外面趴趴走，記得要向中監報備，「免得大家罵你」。1060330
(中央社)
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