夾斷手指更勇敢 越南新住民成功創業

在移民署南區事務大隊台南市第二服務站擔任通譯的越南籍新住民蘇虹鮮（左），製作手工茶點有一套；雖曾在工作時被夾斷手指，但仍不放棄夢想，在移民署協助下開設網路商店。（第二服務站提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年3月30日

在移民署南區事務大隊台南市第二服務站擔任通譯的越南籍新住民蘇虹鮮，製作手工茶點有一套；雖曾在工作時被夾斷手指，但仍不放棄夢想，在移民署協助下開設網路商店，以台灣食材製作越南風味的手工茶點。（第二服務站提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年3月30日

在移民署南區事務大隊台南市第二服務站擔任通譯的越南籍新住民蘇虹鮮，製作手工茶點有一套；雖曾在工作時被夾斷手指，但仍不放棄夢想，在移民署協助下開設網路商店。

「越南糖配台灣茶，就像許多家庭一樣，多元文化的結合，產生絕妙滋味的新組合」。30歲的蘇虹鮮在12年前嫁到台灣，雖然在越南時對家事不在行；但來到台灣後，在已經過世的婆婆鼓勵下，對料理、手工餅乾的興趣愈來愈高。

蘇虹鮮表示，先前曾到鳳梨酥工廠打工協助家計，但不慎夾斷3根手指。當時想到這輩子可能無法再拿刀具，終日意志消沉。所幸在丈夫黃純健鼓勵下，咬牙復健，救回了2根手指，並越挫越勇。

蘇虹鮮說，婆婆過世後，她經常到社區做多元文化宣導時，把手工酥糖分享給大小朋友；從婆婆的肯定到眾人的肯定，讓她更有自信。也在丈夫的協助下，義賣手工茶點，把收入捐給籌建中的牧德之家，為弱勢老人盡份心意。

蘇虹鮮的手工酥糖使用台灣食材製作，並保留越南傳統口感，無人工添加物，也通過食品檢驗。在移民署匯集資源協助下，準備以網路為平台，開設手工糖果餅乾工作坊。

她說，希望設計結合越南和台灣特色的包裝禮盒，以展現新住民的文創活力。

移民署南區事務大隊台南市第二服務站主任陳泗村表示，蘇虹鮮並非一路順遂，但憑著自己的努力及吸取他人的經驗，成功邁出創業的腳步，機會是留給準備好的人。1060330

(中央社)