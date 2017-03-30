北市兒童樂園 推大耳狗喜拿轉轉咖啡杯
三麗鷗家族人氣王大耳狗喜拿慶祝15週年，與台北捷運合作，4月1日到9月30日推出限定喜拿版歡樂咖啡杯（原轉轉咖啡杯），並於4月1日舉辦粉絲見面會。
日本西元2016年「三麗鷗角色人氣票選」中，大耳狗喜拿獲第2名，擊敗美樂蒂與蛋黃哥，在台灣一樣擁有高人氣，為慶祝大耳狗喜拿15週年，三麗鷗公司與兒童新樂園一起打造專屬歡樂咖啡杯。
台北大眾捷運股份有限公司表示，歡樂咖啡杯區有滿滿大耳狗喜拿，遊樂設施公告及量測身高尺也搖身一變，加上喜拿貼心小叮嚀，而替小朋友量測身高的任務，也改由大耳狗喜拿「代勞」，附近並設有喜拿家族可愛拍照背板。
北捷說，4月1日連假第一天大耳狗喜拿將在兒童新樂園舉辦粉絲見面會，還會陸續推出兒童樂園與大耳狗喜拿15週年聯名限定商品等。1060330
(中央社)
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