勞保費率18％企業受不了 政院拍版12％打住

行政院政委林萬億說明年金改革法案重點。（呂雪彗攝）

行政院會今拍板勞保年金改革修法內容，其中勞保費率自施行上路第一年起每年調升0.5％，調升民國111年調到12％即打住，原本年改會決定民國112年起每年調升1％，調至18％上限的共識拿掉，並未入法，未來每五年再檢討精算餘額不足要怎麼調整，政委林萬億表示，不應該現在替未來的人決定，5年後再來決定比較合理。

據悉，由於一例一休後，企業成本大增，若再加上年改將費率調升至18％，企業將增上千億元勞保提撥成本，企業界已無法承受，企業可能也會停止調薪，不斷向小英總統反映，在企業勞工都反彈下，這次政院版明顯對勞工及企業手下留情，政委林萬億也私下坦言「要給大家一個空間」。

勞動次長林三貴表示，費率調升後每位勞工保費約增30元，職業勞工約增90元。至平均投保薪資採計年資，由現行按最高60個月計算，為自實施第2年起，每年延長12個月，至第11年調整為最高180個月平均。

勞保年金，自107年起每年也要從政府公務預算撥補200億元，挹注勞保基金，同時明訂政府負最後支付責任，保證每個人都領到年金。而為讓各保險年金可攜，也明訂勞保年資可併計其他軍公農及國保年資，滿15年後且年滿65歲時可請領勞保年資部分的老年年金。

(工商)