全國米比賽大改制，池上米再度參賽

今年全國米比賽賽制大幅調整，池上米也宣布重回全國賽。圖為縱谷農民收成稻米。（資料照，黃力勉攝）

前年以「因為江惠是最好的，所以不參加金曲獎！」為由，退出全國米比賽的池上鄉，今年再度宣布重回全國賽。池上鄉長張堯城表示，今年的賽制大規模修改，有台灣好米組及台灣有機米組，從之前的團體賽變成個人賽，加上池上有多達150公頃的有機稻田，在與農民、米廠開會後，決議池上將回全國賽。

全國米比賽賽制不斷修正，最早僅評選出一位米王，之後改成十大好米賽，前10名不分名次，賽制再改為全國名米產地冠軍賽，不同米種各自評選出最佳團體，今年的賽制又大幅改變，將改為個人賽為主。

張堯城表示，池上退出全國米比賽就是因為池上種植大多是台梗2號，台梗2號主要都在花東縱谷種植，由縱谷產區選出一個冠軍團體，讓農民對於參賽意興闌珊，所以才會在前年退出比賽，今年賽制大幅調整，改成個人賽後，農民個人化的管理將能看出差異，因此也決定重回全國賽。

農糧署東區分署糧食產業課長嚴靜瑛表示，全國米比賽每年都會有調整，針對去年不足的地方微調，但今年是第3次大幅調整賽制，讓更多優秀農民一同參賽，尤其有機米管理辛苦，但往往外觀不佳會被扣分，獨立出有機米組後，要鼓勵更多農民投入有機米種植，增加友善農法的面積。

(中時)