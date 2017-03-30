景氣何時亮黃紅燈？國發會主委陳添枝：快了

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針對景氣燈號，何時會亮黃紅燈，國發會主委陳添枝（右）30日在立法院經濟委員會受訪表示，景氣綜 合判斷分數還差4分就是黃紅燈，所以應該很快了，但很難預測。（劉宗龍攝）

針對景氣燈號，何時會亮黃紅燈，國發會主委陳添枝30日在立法院經濟委員會受訪表示，景氣綜合判斷分數還差4分就是黃紅燈，所以應該很快了，但很難預測。

陳添枝說，景氣一直維持在綠燈是好事，代表景氣在穩定上升的階段，所以不必立刻期待出現紅黃燈，因為這代表景氣過熱了，所以綠燈時間長其實是件好事。

(中時)