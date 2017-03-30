屏科大高雄榮總策略聯盟 6項合作

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國立屏東科技大學30日表示，屏科大與高雄榮民總醫院日前簽訂策略聯盟，雙方將在健康生活、長期照護及空氣污染等6大項議進行合作。（屏科大提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月30日

國立屏東科技大學今天表示，屏科大與高雄榮民總醫院日前簽訂策略聯盟，雙方將在健康生活、長期照護及空氣污染等6大項議進行合作。

屏科大表示，6大項合作議題包括健康便利包、中草藥在臨床的運用、醫護社工校外實習場域、健康輔具共同研發、空氣汙染與疾病相關性的研究、醫療工作犬於高齡照護的運用。

高雄榮總高齡日間照護中心6月份即將開幕，到時將邀請屏科大工作犬訓練中心的社交關懷犬及醫療犬至醫院協助。

屏科大校長戴昌賢表示，屏科大有農、工、管理、人文社會、獸醫、國際等6大學院，研究範疇涵括人類民生所需各項產業，中草藥、休閒運動器材開發、生物科技、獸醫及動物疫苗等都是屏科大的專長與特色研究，與高榮未來能合作的領域非常廣，如動物血庫、食安檢驗中心、工學院生醫材料、以及環工系的空氣、水、土壤污染等研究。

戴昌賢表示，未來，高榮的臨床研究人員也將至獸醫、生技、食品、環工、農園等系擔任兼課老師，互相交流教學相長。1060330

(中央社)