惠譽：菲國信用評等BBB- 正面展望

我要評比

惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings）將菲國的投資級主權信用評等評為「BBB-」，並給予正面展望，意味著菲國信用評等在1、2年內呈向上趨勢。

菲律賓貿工部今天分享了惠譽對菲國的最新評等報告，並稱在受評的114個主權國家當中，只有6個取得「正面展望」，有20個為「負面展望」，其餘皆為「穩定展望」。

惠譽在報告中稱，菲律賓擁有強勁的成長走勢、堅實的外部債權人淨額位置（net external creditor position），以及可控制的債務水準，是促成良好評等的主因。

菲國的財政改革始於前總統雅羅育時代，並在艾奎諾三世的廉政、肅貪努力之下，持續增強。

過去5年，菲國經濟成長平均達到6.6%，在架構改革下，債務比率也呈下降趨勢，惠譽預測菲國今年與明年的國內生產毛額（GDP）成長值分別可達6.8%及6.7%。

菲國官方對今年的GDP成長預測值為6.5%至7.5%，未來2年為7.0%至8.0%。1060330

(中央社)