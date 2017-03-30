獅換球衣 綠色坦克高國慶：橘色亮眼

統一獅「綠色坦克」高國慶（中）30日出席運動知能系列活動記者會，對於球隊的新球衣，他說「橘色比較亮眼，球衣好看才能吸引球迷」。中央社記者林宏翰攝 106年3月30日

中華職棒元老球隊統一獅形象大改造，排除長年使用的綠色元素，以橘黑白為主色，老將「綠色坦克」高國慶說「橘色比較亮眼，球衣好看才能吸引球迷」。

「綠色坦克」的名號要換嗎？高國慶並不在意：「這是球迷幫我取的，有自己的綽號當然很高興，因為我進來的時候，球隊確實是以綠色為主。」

高國慶說，球衣設計好看能夠吸引目光、有利商品銷售，當初他也是看到日本火腿隊的球衣特別，才慢慢對這支球隊有產生興趣。

高國慶今年38歲、職棒生涯第14年，參與了統一獅2007年起的三連霸、7年5冠的猛獅王朝。

高國慶累計1487安打，本季朝向1500支安打的里程碑邁進，他說不會以1500安為滿足，希望進一步挑戰1600安的里程碑。他過去有9個球季安打破百，只要穩定出賽，本季挑戰1600安也有機會。

他現在是獅隊陣中年紀最大的球員，全聯盟僅次於中信兄弟的「恰恰」彭政閔。

高國慶跟老婆討論過，目標打到42歲，雖然有點難、也要看公司的意願，但是想要拚拚看。他現在自聘防護員，想證明給大家看，不是年過30歲就是老將，只要照顧好身體，職棒是可以打到45歲的。

中華職棒最年長出賽紀錄是由統一獅曾智偵在2004年保持，當時他45歲又138天。投手則是1999年味全洋投馬力龍，當時44歲又75天。

今年開季，高國慶從二軍出發，還敲了全壘打，他說先前春訓背部不適，目前狀況調整不錯，球隊有需要的話，隨時都可以上去，「但是現在大家氣勢不錯，也不用急著換人」。1060330

(中央社)