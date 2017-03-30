李敏鎬未收片酬拍紀錄片 介紹非軍事區

韓流明星李敏鎬不收取片酬，拍攝了講述著橫隔朝鮮半島南北韓的紀錄片「DMZ，The Wild」，向世人介紹DMZ非軍事區內的點點滴滴。

南韓「日刊體育」報導，29日下午，UHD紀錄片特輯「DMZ，The Wild」在首爾上岩洞MBC電視台舉辦了製作發表會，李敏鎬出席講述了他初次踏上DMZ土地時的感受。

當被問及進入DMZ的感受時，李敏鎬回答說，「DMZ是一個60多年間人跡罕至的地方，開始時對這個地方很好奇。但當真正到達那裡時，感覺很緊張，因為覺得那是距離北韓最近的地方，從踏入DMZ土地瞬間就開始變得緊張起來。」

據報導，「DMZ，The Wild」是一部介紹60多年間不允許人類進入的未知世界－－DMZ的野生原貌的紀錄片，由『眼淚』系列製作小組以及李敏鎬（以節目解說員的身分）聯手打造，整個拍攝製作過程共耗時1年5個月。1060330

(中央社)