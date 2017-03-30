時代力量年改方案 18％優存3年歸零

我要評比

時代力量立法院黨團今天提年金改革方案，無論是領月退或領一次退的退休公職人員，18％優惠存款都將在3年內歸零，時力黨團總召集人徐永明說，18％優存無法源依據，不能再拖。

時力黨團上午舉行記者會，徐永明表示，時力版本年金改革方案有幾項特點，包括18％優存3年內歸零；公務人員所得替代率，採「砍高官」（10年內自60％降到50％）、「護基層」（10年內自70％降到60％）。

他說，公務員退休後最低保障的「樓地板」，是以最近一年公布「全國每人可支配所得中位數」金額計算；為鼓勵生育，育嬰留職停薪期間可繼續累計年資，由政府全額負擔提撥費用；離婚配偶有年金分配金請求權；財務自動平衡機制，確保年金永續。

時力籍立法委員洪慈庸說，育嬰留職停薪期間，目前考試院版本年金可累積，時力版也可以，但考試院版本是由公務員提撥；為促進生育率，應鼓勵人民生育，留職停薪期間由政府全額提撥。

時力籍立委黃國昌表示，最低保障樓地板採用「全國每人可支配所得中位數」，特點是可按每年經濟狀況、物價指數變動，一般民眾基本生活費，約為可支配所得中位數的60％，但退休人員可能更高一點，希望回歸年金制度原意，維持公教人員退休後基本所需費用。1060330

(中央社)