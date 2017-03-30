時代力量年改方案 18％優存3年歸零
時代力量立法院黨團今天提年金改革方案，無論是領月退或領一次退的退休公職人員，18％優惠存款都將在3年內歸零，時力黨團總召集人徐永明說，18％優存無法源依據，不能再拖。
時力黨團上午舉行記者會，徐永明表示，時力版本年金改革方案有幾項特點，包括18％優存3年內歸零；公務人員所得替代率，採「砍高官」（10年內自60％降到50％）、「護基層」（10年內自70％降到60％）。
他說，公務員退休後最低保障的「樓地板」，是以最近一年公布「全國每人可支配所得中位數」金額計算；為鼓勵生育，育嬰留職停薪期間可繼續累計年資，由政府全額負擔提撥費用；離婚配偶有年金分配金請求權；財務自動平衡機制，確保年金永續。
時力籍立法委員洪慈庸說，育嬰留職停薪期間，目前考試院版本年金可累積，時力版也可以，但考試院版本是由公務員提撥；為促進生育率，應鼓勵人民生育，留職停薪期間由政府全額提撥。
時力籍立委黃國昌表示，最低保障樓地板採用「全國每人可支配所得中位數」，特點是可按每年經濟狀況、物價指數變動，一般民眾基本生活費，約為可支配所得中位數的60％，但退休人員可能更高一點，希望回歸年金制度原意，維持公教人員退休後基本所需費用。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。