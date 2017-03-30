旅宿比價網頒獎 台28間旅宿國際發聲

2017HotelsCombined全球旅宿卓越大獎。（圖：業者提供）

全球旅宿比價網站領導品牌HotelsCombined首度公布2017年全球旅宿卓越大獎（Recognition of Excellence）台灣地區評選名單，中選的28間旅宿中，包含20間飯店、5間度假飯店、3間青年旅館，其中高達九成得主為台灣本土品牌，顯示台灣旅宿業品質逐漸受到全球旅人肯定。

此結果係針對不同的旅宿類型進行調查，以全球數百萬份旅客評分做為基礎，從台灣地區五千多間飯店、度假飯店、青年旅館、民宿等旅宿業者中評選出「特優評鑑」得主。

隨此次頒獎來台的HotelsCombined CEO—Hichame Assi表示，HotelsCombined舉辦全球旅宿卓越大獎最重要目的，是為台灣旅宿品牌創建於國際發聲的良好平台，藉由具全球民意基礎的特優評鑑與優選評鑑機制，以及HotelsCombined優異的數據技術，不僅滿足全球消費者多元化住宿需求，也提升各型態旅宿的能見度，協助台灣在地優質旅宿業者接軌國際，同時開創國際客源新商機。

具有百萬民意基礎的HotelsCombined 2017全球旅宿卓越大獎只頒給台灣地區表現前1%的頂尖旅宿，且必須符合以下兩個嚴格條件才能入選：1. 參與評鑑期間獲得旅客評分平均9.0分以上，評分重點包含乾淨程度、餐飲、設施、位置、房間、服務等旅客體驗關鍵項目。2. 未發現任何重大的客服問題，或是尚未解決的問題。匯集來自全球各地區合作的旅遊網站、旅宿業者評鑑資料遴選出本次獲獎的28間特優評鑑旅宿。

不僅五星級國際飯店挾帶品牌優勢入選，另有九成特優評選得主為台灣本土品牌，其中不乏民宿與青年旅館。從區域來看，北部與南部地區各佔三分之一，中部、東部也不乏優異表現的業者，顯示台灣旅宿業者整體素質日漸提升，藉由服務與在地特色促使國際旅人足跡跨越台北地區，發現台灣。

而在投宿客層上，家庭旅客在旅宿類型選擇取向較多元，夫婦情侶組合傾向入住高價位度假飯店或裝潢富設計感的飯店，獨行旅客則是青年旅館主要族群。旅宿區域方面也發現近年來台人數大幅成長的香港、韓國、泰國等地區的旅客，普遍以西門町作為首選區域，而香港地區的旅客則對於台灣地區的溫泉旅店則情有獨鍾。HotelsCombined台灣／香港區經理俞國興表示，台灣旅宿品質提升，不僅藉由HotelsCombined平台將台灣特優評鑑、優選評鑑旅宿介紹給全世界，從數據上也顯示這些國際旅客為台灣業者實際提升了周間住房率。

未來HotelsCombined更希望能與這些優秀的旅宿業者有進一步的合作，結合其鄰近的在地特色提供給國際旅人豐富的旅遊選擇，實際體驗獲獎旅宿的魅力；同時也為業者挖掘更多國際商機。

不僅藉由HotelsCombined全球旅宿卓越大獎，為台灣旅宿拓展國際能見度外，同時公布「HotelsCombined台灣市場訂房四大特徵」，提供國內住房趨勢的分析，包括1.行動化：透過行動裝置(手機、平板)訂房比例已接近桌上型電腦，預定日與入住日越接近，行動裝置預定比例愈高。2.女力化：台灣用戶輪廓中，女性接近六成，且輕熟齡女性用戶考慮時間最長，要求高住宿性價比。3.周間M型化：台灣旅客投宿日期為週六，海外旅客有益旅宿業周日到周四的空房檔期。4.精算化，將近八成用戶會造訪多個訂房網站比價，而最終投宿的前五大考量分別為價格、地點、旅客評價、清潔、舒適。對於上述結果，俞國興補充表示，HotelsCombined提供完善的系統平台不斷即時更新，每個月有超過3千萬人次從網站與APP搜尋最合適的旅宿與最優惠的房價，增進定位精準度與使用介面的流暢度，帶給使用者快速且即時的比價操作。

藉由「HotelsCombined台灣市場訂房四大特徵」，提出訂房四攻略，作為線上比價訂房的參考要件：

1、 一鍵搜尋，熊快速：

旅客APP訂房習慣比例快速成長，資訊線上看已成為旅客使用趨勢，省去逐家電話詢問房型狀態、價格的時間，HotelsCombined於APP版登入首頁設置「附近搜」快捷鍵，幾秒間即能以GPS精準定位搜出附近優惠旅宿，更有效提升旅遊品質。

2、 價格保證，熊划算：

線上比價網選擇多，可能出現比來比去還買虧、或是搜尋價格低卻在付款時發現隱藏稅金、服務費等種種窘境。HotelsCombined於搜尋介面透明顯示最後付款含稅價格且不收取任何服務費用，不至結帳時發現含稅、未稅陷阱，白比價一場。也同時綜合附加價值（如早餐、迎賓禮等）列出適當建議，讓訂房資訊零時差。

3、 國際認證，熊安心：

選擇高信賴度旅遊資訊來源，如全球旅宿卓越大獎等國際認可，或是擁有國際獎項認證標章，提供

旅客在旅宿選擇上有相當參考價值。

4、 資訊豐富，熊好比：

專為亞洲人使用習慣設計的網路頁面，搜尋首頁即可完整輸入旅宿搜尋條件，比價結果頁面清楚且一目了然，搜尋更為便利。

HotelsCombined持續為使用者提供旅客優惠以及順暢的使用體驗，除不收取訂房手續費，凡加入HotelsCombined會員，即可獲得每天精選全球熱門優惠資訊，享有最低二折房價折扣。因應春季旅遊，除了推薦日本立山黑部住宿外，更強打花蓮住宿400元起優惠。HotelsCombined保證能為旅客找到最優惠的旅宿飯店價格，讓全球旅客輕鬆比價、快樂悠遊。

(工商)