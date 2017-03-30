Space X即將發射「二手火箭」

獵鷹9號將要進行2次使用的任務，期待它也能順利發射並降落。(圖/Space X)

BBC報導，SpaceX公司在20小時候，使用「二手的」獵鷹火箭，這將是火箭科技的重要里程碑，很可能可以大幅降低飛往太空的成本。

傳統上，太空火箭是一次性使用的載具，火箭絕大多數的組件在耗盡燃料後就會脫離，並且自我解體，以便焚毀在大氣層內。以登陸月球的農神5型火箭(Saturn 5)為例，全長110公尺，總300萬公斤的龐然大物，最後返回地球的指揮艙，僅佔全部火箭重量的3%，可見太空火箭多數組件都會被丟棄。

但是近年幾個民間太空公司，一直致力研發重覆使用的火箭，其中SpaceX是該領域中最為領先的，他們已經成功地多次將發射完衛星的第一節火箭，平安降落回到地面。不過基於安全考量，先前火箭在回收之後，就擺到庫房內沒有再次使用，他們還需要研究這些使用後火箭的結構安全性。

現在，該公司已經準備好，將這些飛過一回的火箭再次發射。目前在佛羅里達

甘迺迪太空中心的39A發射台上，1枚曾經在11個月前執行過國際太空站運補任務的獵鷹9號，已準備好起飛任務，預計將在美國東部時間18:27時準備發射，這枚火箭的「乘客」是由英法合資的空中巴士集團所打造的電視訊號衛星，預計將向加勒比海、中南美洲區域，提供一系列電視和電信服務。

太空梭是最有名的重覆使用太空載具，不過使用成本偏高，又遇到2次重大事故。(圖/NASA)

最早具有重覆使用功能的太空載具，就是著名的太空梭(Space Shuttle)，發射太空梭分成3個主要部件，一是太空梭本體，二是固態助推火箭，三是液態燃料槽，其中太空梭與固態助推火箭都能回收，而液態燃料槽則不行，因此整套設備的回收率是百分之70。但是當時固態助推火箭是以降落傘方式落入海裡，受到海水的侵蝕，因為固態助推火箭使用10次也必須廢止。至於太空梭本體，原先預計能安全飛行100次，沒想到在25年內，發生了兩次的重大事故：1986年挑戰者號(STS Challenger)在起飛時爆炸；2003年哥倫比亞號(STS Columbia)在回航時解體，使得美國急著將太空梭退役。

如今火箭重覆使用的技術漸趨成熟，除SpaceX以外，其他太空參與者也緊隨其後。亞馬遜企業家傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）所經營的藍色起源（Blue Origin）太空公司，已經有一個可重覆使用的謝巴德子軌道火箭(New Shepard)，他已經成功發射和著陸了五次，而更大的新葛倫火箭也具有回收的能力，目前正在設計一款通過降落傘將引擎引回地球的新型太空船。

這一次SpaceX的獵鷹9號火箭要是發射成功，將會在大西洋的一個浮動平台上登陸，他們會努力保存這一枚經歷兩次發射的火箭，以研究火箭的耐久性，確定使用壽命。

(中時電子報)