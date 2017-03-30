本土劇女星遭性侵 母護愛竟怒斥「妳勾引他」
演藝圈驚爆害人性侵內幕，資資深媒體人陳玲玲，日前錄製《新聞挖挖哇》時，爆料某本土劇女星16歲時，竟慘遭母親男友性侵，未料母親目睹事發過程後，竟維護男友還怒斥該女星「是不是妳勾引他」。
陳玲玲透露該名女星命運舛，母親離婚嫁給新丈夫，在新家庭毫無地位可言的她，始終感受不到家庭溫暖，未料母親二度離婚交了新男友，竟是她惡夢的開端，因為母親男友竟潛入房間猥褻她，尤其家中無人時更是變本加厲，未料有次被當場撞見，母親不但為保護她幫他出氣，還把矛頭指向她「是不是妳勾引他」，接著更狠心綁她趕出家門，當下讓這名女星泣不成聲，還動了想輕生的念頭。
事隔多年，這名女星幾乎與母親斷了聯繫，直到結婚有小孩後，在老公力勸下才願意放下多年仇恨，並主動與母親破冰化解這段多年恩怨。
(中時電子報)
關鍵字：陳玲玲
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