馬雲旗下LAZADA攜聯合利華 瞄準東南亞千億市場

東南亞最大電商LAZADA，將攜手聯合利華闖天下。（達志影像/Shutterstock）

東南亞地區最大的網路電商平台Lazada，近日選擇與知名企業聯合利華（Unilever）攜手，瞄準快速飆漲的東南亞電子商務與生活用品市場。總部設立於新加坡的Lazada，先前被阿里巴巴的馬雲收購，成為旗下集團一分子，這次聯手生活用品龍頭的作法，就是著眼於2020年能產生250億美元（約7,573億台幣）產值的東南亞市場。

據美國CNBC新聞報導，先前被馬雲收購入旗下、東南亞最大電商公司Lazada，近日決定攜手聯合利華，雙方將在產業供應鏈、市場推廣、數據分析和社群媒體等方面展開合作，發揮各自所長，大力擴展東南亞地區的市場。對於兩強合作，Lazada執行長畢特內（Maximilian Bittner）表示，「面對這個快速成長的市場，我們將嘗試找出一條，能直接與東南亞地區中產階級直接溝通的管道。」聯合利華東南亞總裁Pier-Luigi Sigismondi樂觀地表示，「這次的合作，能讓我們的網路商品行銷比過去2年增加3倍的數量，對我們而言也相當興奮且期待。」

聯合利華將攜手LAZADA，瞄準東南亞快速成長的網路商務市場。（達志影像/Shutterstock）

創立於2011年的Lazada，總部設於新加坡，主要業務類似於亞馬遜（Amazon）和淘寶，以網路銷售平台為主，目前在印尼、馬來西亞、越南、新加坡、泰國與菲律賓6國都有設點，幕後投資人與合作夥伴包含知名賣場Tesco和摩根大通銀行（JPMorgan Chase），於2016年4月被大陸阿里巴巴集團，以10億美元（約303億台幣）的價格收購入旗下，成為馬雲擴展其電子商務版圖的一塊重要拼圖。

面對東南亞各國，近年來快速成長的經濟、信用卡、與消費金額，讓各大企業無不嘗試搶入分食這塊大餅。但未來Lazada與聯合利華聯手首要兩大問題，一為電子商務的低普及率，東南亞各國除馬新以外，持有信用卡的平均比例低於7%；二則是對於網路消費的成長幅度尚未穩定，相較於大陸每年12%的成長，東南亞僅有2.5%，如何因地制宜並取得最大效益，恐將是兩強攜手後最先遭遇到的挑戰。

(中時電子報)