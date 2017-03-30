想聽中風外公的聲音 他立志行醫

我要評比

陳韋彤（前右）因想聽中風外公說話，立志當醫生。（許素惠攝）

虎尾高中學生陳韋彤自懂事，就看到外公中風臥床，與之談話，外公會微笑、眨眼，卻無法言語，當時年幼的他心想，「如果我有魔法把外公變成會說話，那該有多好！」稍長，他才知道醫生像魔法師，可以讓生病的人變好，心中因此萌發當醫生的幼苗。

不過，遺憾的是，外公在他國中時過世，足足癱瘓十多年。

即使如此，他仍不改其志，還是朝著醫生的目標前進，積極參加醫學營隊，汲取相關知識，學測考出73級分的好成績，繁星錄取陽明醫學系。

他強調，雖然來不及醫治外公，可是，外公一定有看到他努力想懸壺濟世的成果，並為他高興。

陳韋彤父親是虎高物理教師陳脩文，畢業於陽明大學醫學工程研究所，他成為爸爸的學弟。

(中時)