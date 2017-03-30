年改公務員心聲 伍錦霖：痛在心裡

考試院長伍錦霖（中）會後召開記者會表示，這段期間公務員的心聲他聽在心裡，也痛在心裡，今天他是以沉重的心情舉行記者會。(鄧博仁攝）

考試院長伍錦霖會後率領副院長李逸洋一同舉行記者會。（鄧博仁攝）

考試院今天舉行公務人員年金改革記者會，考試院長伍錦霖致詞時有感而發，這段時間，已退休人員及在職公務人員的心聲，「錦霖字字聽在心裡，也痛在心裡」，他是以沈重的心情來舉行記者會。

伍錦霖強調，年金改革這是制度與情勢變遷使然，不是任何個人或是行業的錯誤，更不該由公務人員承擔，世界上沒有十全十美的年金制度，考試院通過的方案是在衡酌各項因素後提出的版本，或許無法百分之百盡如人意，但這次年金改革絕對不會是句點，而是動態改革的延續。

考試院會上午通過攸關公務人員年金改革的公務人員退休撫卹法草案，會後由考試院長伍錦霖、副院長李逸洋、銓敘部長周弘憲、考試委員何寄澎召開記者會，對外說明。

考試院副院長李逸洋指出，公務人員退休撫卹法草案從三月開始審查至今，共開了八次半會議，以平常開會實際計算，大概開了17次會議，幾乎大家都是全程參與，無非就是希望把公務員退休撫恤制度作有效的制定。

他說，現在媒體焦點都是放在替代率等跟年改會的版本不一樣，民主社會當然會有不同見解，審查會訂下來的很多制度都非常周延且進步，例如在弱勢關懷等部分，相信是訂得非常好，立委採納的機率會非常高，會中也銓敘部提供資料到達幾千頁，還有院長在後面給大家打氣，希望社會往前進。

銓敘部長周弘憲表示，大家都聚焦在樓地板、所得替代率、溯及既往等，但這次年改不是只剩下這些，如關懷弱勢條款，還有育嬰留職停薪等，是為了配合國家人口政策、轉任年資合併也是為了促進人才交流，這次調降退休金等，也都全部用到退撫基金。「年金改革是情非得已，未來退休金或多或少都會受到影響，我們也感到非常抱歉。」

(中時)