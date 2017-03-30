學業好棒棒 大魯閣免費打
「運動讀書我都行！」一年一度的兒童節即將來到，每年這個時候，莘莘學子們也正為了學校的考試而努力，大魯閣棒壘球打擊場為鼓勵學童，能同時兼顧運動與學業，特別在今年兒童節連假期間，推出「學業好棒棒」活動，希望「主角」們在用心準備課業之餘，也能到大魯閣運動運動。
學業有好表現，就能免費的快樂打球！大魯閣棒壘球打擊場不僅是國內運動產業的推手，同時也是學童功課上的「小老師」，此次特別在兒童節連假期間（3/31-4/4）推出主題活動，國小學童只要憑學校當學期的段（小）考或學校複習卷，分數90分以上者・即可至大魯閣棒壘球打擊場免費兌換3枚代幣，作為獎勵學生努力向學的獎品，讓兒童節的主角們都能運動、念書一把罩！
小朋友每每考試有好成績，往往都會迫不及待的回家跟父母分享，大魯閣特別重視小朋友這份純真，因此將學業與運動作結合，「運動跟課業一點都不衝突！」大魯閣基創副總經理李宜荃表示：「小孩子學習的路是要快樂的、多元的，所以我們想透過這個活動，不僅鼓勵學生能努力向學，也能快樂地揮灑汗水，有一個純真、多采多姿的兒童回憶」。
※注意事項：
1. 限國小學生，每人當日僅限兌換乙次，限本人兌換，兌換後的考卷將蓋上店章。
2. 兌換考卷之球友，需出示學生證或在學證明（聯絡簿亦可）。
3. 兌換考卷僅限學校段/小考之考卷(需要學校名稱)，補習班或安親班不在列。
(中時電子報)
關鍵字：大魯閣
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