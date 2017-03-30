文山垃圾場悶燒數日滅不掉 林佳龍被議員包圍質問
台中市南屯區文山垃圾場悶燒6天，國民黨市議員火大！今天（30日）在議會開議時，藍營議員拿著看板抗議，包圍坐在備詢席的市長林佳龍質問幾天會滅完火，趕快拿出對策，林佳龍強調，他常在基層跑，感同身受，消防局已24小時輪班滅火；議長林士昌也出面滅火表示，環保局已在處理；一場垃圾場悶燒災情，差點在議會燎原。
市議員朱暖英上午在議事堂高舉中部空汙嚴重的抗議看板，表示連空氣清淨機都拿台中空氣品質來打廣告，文山垃圾場悶燒多天，居民和學生都受不了。
市議張廖乃綸抨擊，家長民眾都打電話到1999，打電話到服務處陳情，他們說「為什麼學校都沒有預警？」家長關心空品，擔心影響學童健康。
「市長，我的眼睛都因空汙敏感變紅！」市議員吳瓊華走到林佳龍旁指著自己的紅眼睛抱怨，空氣太糟，連眼睛都不舒服。
議員李中、楊正中與陳政顯、李麗華等人圍著坐在備詢席的林佳龍，要求說出何時滅火的時間表，李麗華表示，地方民眾天天聞到臭味，環境汙染難道市府坐視不敢。
林佳龍多次解釋消防局已派遣水車、重機具、人力、消防車，甚至直升機全力灌水降溫，目前悶燒情形已獲控制，由環保局每日派員灑水監測管控，確保不再復燃。
林士昌也出面轉圜，向議員表示市府已請環保局和消防局滅火善後，「市府代誌有在做啦，消防局弟兄很辛苦！」
眼見藍營議員質詢火勢擴大，消防局蕭煥章與環保局長白智榮想說明未果，林士昌宣布休息10分鐘，林佳龍離席時，楊正中在場內高喊「市長不要走！市長不要走！」
環保局長白智榮表示，此次悶燒木材預計今年6月底前將委託去化廠商完成破碎作業，並作為堆肥資材、綠化工程材料，提供有需求的民眾領用。此外市府也已增購破碎機1台，加速樹枝破碎。日後天災期間產生的樹枝將由各局處分工處理，減少大量堆置情形，杜絕自燃情形再度發生。
(中時)
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