婦隨身帶價值50萬金飾趴趴走竟遺失
被偷怕了，婦人隨身帶50萬金飾出門，卻搞丟了，深夜到派出所急得嚎啕大哭求助。警方循著她的記憶及動線，回到她參加喜宴的耐斯王子大飯店找到這包金飾，林婦破涕為笑，再三道謝。
林婦28日深夜10時哭哭啼啼向嘉義市後湖派出所求助，她表示，之前家中遭小偷，被洗劫財物，於是後來她習慣出門就把貴重財物隨身攜帶，以求保險。當天晚上，她從大林住處開車到耐斯王子大飯店參加喜宴，返家後卻發現放在大提包裡的一只藍色小包包不見了，藍色包包裡放著金戒指、項鍊等黃金首飾，市值約50萬。
林婦說，她開車沿途尋找可能掉落包包的地方，找了約1小時，都沒有尋獲，最後只好向警方求助。
警方安撫她的情緒，依著她回想自己當晚在飯店活動的情形，研判她可能參加喜宴，開心與友人拍照之餘，將包包遺落了，陪同她到飯店查詢，飯店服務人員向5樓宴會廳查詢，經比對林婦陳述的包包外觀及內容物，確認是林婦遺落的藍色包包，以及50萬金飾全數交還林婦，林婦才轉憂為喜，破涕為笑。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。