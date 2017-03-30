婦隨身帶價值50萬金飾趴趴走竟遺失

林婦在警方協助下，找回遺失的金飾。（廖素慧翻攝）

被偷怕了，婦人隨身帶50萬金飾出門，卻搞丟了，深夜到派出所急得嚎啕大哭求助。警方循著她的記憶及動線，回到她參加喜宴的耐斯王子大飯店找到這包金飾，林婦破涕為笑，再三道謝。

林婦28日深夜10時哭哭啼啼向嘉義市後湖派出所求助，她表示，之前家中遭小偷，被洗劫財物，於是後來她習慣出門就把貴重財物隨身攜帶，以求保險。當天晚上，她從大林住處開車到耐斯王子大飯店參加喜宴，返家後卻發現放在大提包裡的一只藍色小包包不見了，藍色包包裡放著金戒指、項鍊等黃金首飾，市值約50萬。

林婦說，她開車沿途尋找可能掉落包包的地方，找了約1小時，都沒有尋獲，最後只好向警方求助。

警方安撫她的情緒，依著她回想自己當晚在飯店活動的情形，研判她可能參加喜宴，開心與友人拍照之餘，將包包遺落了，陪同她到飯店查詢，飯店服務人員向5樓宴會廳查詢，經比對林婦陳述的包包外觀及內容物，確認是林婦遺落的藍色包包，以及50萬金飾全數交還林婦，林婦才轉憂為喜，破涕為笑。

(中時)