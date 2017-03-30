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新北市政府教育局今（30日）上午舉辦106年小學運動會開幕典禮，市長朱立倫出席致詞。（葉書宏攝）

新北市政府教育局今（30日）上午舉辦106年小學運動會開幕典禮，市長朱立倫出席致詞。（葉書宏攝）

新北市政府教育局今（30日）上午舉辦106年小學運動會開幕典禮。（葉書宏攝）

小學運動會開幕 朱立倫：培育體育人才的搖籃

新北市政府教育局今（30日）上午舉辦106年小學運動會開幕典禮，市長朱立倫表示，田徑比賽來自146學校、將近3000名學生共同參與，新北市過去參加全國競賽表現優異，透過運動會培育更多優秀的小選手，運動會將成為培育體育人才搖籃，促進國民健康基礎。

朱立倫強調，從小培育運動好習慣，是台灣國力展現，運動健康不單是針對長輩長者，也希望小朋友、全民一起運動、擁抱健康。

(中時)