韓中產階級薪達15萬 主計長：韓費用高

有立委質疑韓國中產階級薪資約15萬元，遙遙領先台灣，主計總處主計長朱澤民說，韓國生活費用相對較高，以薪資中位數來看，台灣中產階級有4萬元，應還可在台北生活。

主計總處公布，去年台灣受僱員工的經常性薪資平均數升至3萬9238元，中位數為3萬3502元，平均數的成長率遠高於中位數。

國民黨籍立委賴士葆今天在立法院財委會質詢時表示，根據主計總處的資料，逾 6成上班族的月薪低於平均數；韓國中產階級薪資約有15萬元，台灣卻只有4萬多元，在台北如何生活。

朱澤民回答，以薪資中位數來看，中產階級大概是4萬元，若以每戶家庭平均有1.5人來看，每個家庭大概有6萬多元，在台北生活應該還可以，韓國生活費用相當高，跟台灣情形不同。

為讓民眾了解薪資分布狀況，主計總處建置的「薪情平台」今天正式上線。國民黨籍立委盧秀燕質詢時指出，這個平台沒什麼建設性，只能讓民眾知道薪資在整體排行的位階，像薪水2萬8000元，在排序裡是20%以下，只是「越看越薪酸」。

盧秀燕認為，花83萬元建置薪情平台目的是什麼，只能給它「87分，不能再高惹」；為什麼不使用臉書，不但免費，還有點閱率。

朱澤民馬上回應說，「我們不是白痴」。薪情平台主要是讓民眾更了解薪資分布狀況，提供相關資訊，讓民眾知道各行業薪資行情。

根據主計總處資料，「薪情平台」提供薪資中位數及分布、勞動報酬、廠商調薪情況等多項薪資相關統計結果。1060330

(中央社)